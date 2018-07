Bukan Bowo Tik Tok, Deddy Corbuzier Justru Permasalahkan Orang-orang Seperti Ini, Lihat Video!

TRIBUN-TIMUR.COM - Deddy Corbuzier turut memberikan tanggapan tentang fenomena Tik Tok di Tanah Air.

Seperti diketahui, nama Bowo Alpenliebe tengah banyak dibicarakan.

Karena, sosok remaja 13 tahun tersebut membuat video Tik Tok hingga menjadi viral di media sosial.

Namun, viralnya Bowo ini membuat Deddy ikut angkat bicara melalui video miliknya yang diunggah Selasa (3/7/2018).

Dirinya sebenarnya tak mempermasalahkan Tik Tok serta Bowo yang hingga pasang tarif dianggap mahal oleh banyak pihak.

Namun, Duda 1 anak ini menilai fansnya Bowo yang dirasa tidak masuk akal.

"Gue tuh nggak punya masalah dengan Tik Tok ya. Walaupun orang seharusnya kerja jadi begini...,

Kenapa gue harus masalah sama Tik Tok, it doesn't make sense karena dengan adanya aplikasi seperti itu gue bisa nikmati hal ini dengan gratis

Di zaman gue dulu kalo mau nikmatin cewek itu, harus pergi ke sebuah tempat dan harus keluar duit dan harus bayar. Dan sekarang i can enjoy that for free.I love it,

Gue juga nggak ada masalah dengan mereka yang jumpa fans harus bayar 80 ribu buat foto, walau pun gue nggak pernah jumpa fans dan mereka bayar.