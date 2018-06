Libur Pilkada, Bank Muamalat Makassar Tetap Beroperasi

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dalam rangka pemilihan kepala daerah serentak pada Rabu, 27 Juni 2018, seluruh kantor layanan Bank Muamalat tidak beroperasi kecuali di 79 kantor layanan.

Khusus di area Sulawesi Selatan, kantor layanan yang akan tetap buka adalah Bank Muamalat Makassar Jl Sam Ratulangi.

Sementara itu, di area Sulawesi, Maluku dan Papua, ada 13 kantor layanan yang akan tetap beroperasi. Diantaranya Bank Muamalat Palu, Kendari, Kolaka, Bau-bau, Jayapura, Gorontalo, Sorong, dan Ternate.

"Selama periode libur serentak Pilkada, nasabah tetap dapat bertransaksi menggunakan layanan e-banking. Baik berupa layanan Anjungan Tunai Mesin (ATM), mobile banking, dan internet banking," kata Region Head Bank Muamalat Regional Sulampua, Ahmad S Ilham.

Hak tersebut dipaparkan Region Head Bank Muamalat Regional Sulampua, Ahmad S Ilham dalam acara Halal bi Halal Bank Muamalat di kantornya, Jl Dr Sam Ratulangi, Selasa (26/6).

Acara Halal Bihalal ini menghadirkan Imam di Islamic Center of New York, Muhammad Syamsi Ali yang membahas mengenai perkembangan bank syariah tanah air. Selain itu, dibahas pula bagaimana komunitas muslim berjuang agar Idul Fitri dan Idul Adha menjadi libur nasional. Kini, hal tersebut telah terealisasi di negara bagian New York sejak 4 tahun silam.

"Kami juga memperjuangkan agar 130 ribu murid beragama muslim yang menempuh pendidikan di sekolah umum agar mendapat halal food. Sekarang sudah terealisasi," jelasnya.