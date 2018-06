Libur Lebaran, Segini Jumlah Pengunjung Trans Studio Theme Park

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Pengunjung Trans Studio Theme Park Makassar selama libur lebaran Idul Fitri 1439 Hijriyah (H) mengalami peningkatan hingga 50 persen.

"Traffic pengunjung meningkat, peningkatan 50 persen dari bulan sebelumnya," ungkap Public Relations Trans Studio Theme Park Makassar, Rizky Maulidiana, Minggu (24/6/2018).

Kiky sapaanya menambahkan, jumlah pengunjung per hari rata-rata mencapai 1.000 hingga 1.500 orang dengan biaya tiket masuk Rp 225 ribu per orang.

Selain menikmati semua wahana bermain sepuasnya, pengunjung juga dapat menyaksikan pertunjukan International Circus yang tampil hingga 1 Juli 2018 mendatang.

Pertunjukan Sirkus ini bertajuk The Greatest Show 'Spotlight to Magic and Circus'. Dimana ada penampilan dari Hara Hiroki (Japan), Russian Bar Trio (Canada), serta Vladislav Zolotarev “Chair Balancing” (Russia).

Sebagai penyempurnaan pertunjukan, penyelenggaraan sirkus internasional tersebut juga menyajikan sebuah pertunjukan musikal yang unik dan berbeda.

Dimana setiap gerakan para pelaku sirkus akan diiriingi oleh pemetaan video (video mapping) yang ditunjang dengan koreografi menawan.(*)