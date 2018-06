Hasil dan Cuplikan Gol Jerman Vs Swedia, Kross From Zero to Hero! Panzer Mulai Panas

TRIBUN-TIMUR.COM - Luar biasa Jerman! Luar biasa Toni Kross!

"Classic Germany!" demikian reaksi komentator saat Toni Kross mencetak gol penentu kemenangan Jerman atas Swedia pada menit 94 perpanjangna waktu babak kedua, Minggu (24/6/2018).

"And now They Can Smile back from the death (kini senyuman mereka (Jerman) kembali setelah lolos dari lubang kematian)," tambah komentar bereaksi atas gol freekick di injury time babak kedua.

Jerman menang 2-1 setelah sempat tertinggal lewat gol cantik Swedia.

Kross nyaris jadi pecundang seandainya Der Panzer seri atau kalah.

Salah passing di lapangan tengah, bolanya diserobot pemain lawan dan berujung gol oleh Ola Toivonen menit 32.

Dengan hasil ini, Jerman mengoleksi tiga poin dan runner up Grup F. Meksiko memimpin dengan enam poin. Urutan ketiga Swedia dengan tiga poin. Sementara Korsel di urutan buncit dengan tiga poin.

Siapa lolos ke babak 16 besar akan ditentukan di pertandingan pamungkas.

Meksiko kandidat teratas cuma butuh hasil imbang untuk lolos.

Sementara Jerman, Swedia, dan Korsel wajib menang sembari berharap lawan-lawannya terpeleset.