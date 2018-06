Libur Lebaran, Okupansi Hotel di The Rinra Capai 70 Persen

Hotel The Rinra dan Phinisi Point Makassar menggelar acara Silaturahim dan Buka Puasa bersama di Blue Lemon Membran, The Rinra Hotel, Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (30/5/2018)

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Sejumlah hotel di kota Makassar mencatat tren positif angka keterisian kamar pada momen libur lebaran tahun ini. Termasuk di kawasan Tanjung Bunga.

Sebut saja Hotel The Rinra Makassar. Hotel bintang lima ini mencatat okupansi kamar sebesar 70 persen selama libur lebaran.

"Okupansi sejak H-1 hingga H+6 Idul Fitri, okupansi rata-rata di The Rinra mencapai 70% per harinya.

Kalau targetnya sih sebenarnya 90% per hari," kara Marcomm Manager The Rinra Abdul Azis Munawir kepada Tribun Timur, Senin (18/6/2018).

Meskipun belum mencapai target, okupansi kamar hotel mengalami peningkatan dibandingkan bulan Ramadan lalu. Angka keterisiannya mencapai 40 persen per hari.

"Jadi secara rata-rata harga kamar menginap selama periode lebaran itu termasuk meningkat. Kami banderol Rp 988 ribu per malam," jelasnya.

Sedangkan tarif menginap di luar bulan Ramadan dan tahun baru ditawarkan seharga Rp 900 ribuan.

Dipaparkan Azis, manajemen berharap angka keterisian kamar di The Rinra akan terus bertambah dan menjadikan hotel jaringan Phinisi Hospitality ini sebagai pilihan destinasi liburan. (*)