Siapa 'Daun Muda' Pacar Baru Ariel NOAH? Ini Kata Luna Maya dan Mbah Mijan

TRIBUN-TIMUR.COM - Ariel NOAH dan perempuan ibarat dua hal yang tak terpisahkan.

Karerinya yang melejit di industri tarik suara tak berbanding lurus dengan imej Ariel soal perempuan.

Ariel pernah menikah dengan Sarah Amelia dan punya satu anak.

Namun pernikahan ini tak bertahan lama. Isu-isu perselingkuhan selalu mengiringi rumah tangga Ariel dan Sarah saat itu.

Dan beberapa saat kemudian, hebohlah skandal video tak senonoh dengan dua artis terkenal Luna Maya dan Cut Tari.

Lalu bagaimana kabar terkini Ariel soal perempuan?

Sempat dekat dengan janda cantik Sophia Latjuba, Ariel kini dikabarkan sendiri lagi.

Vokalis grup band Noah, Nazil Irham atau sering disapa Ariel, dikabarkan sudah 'move on' dari mantan pacarnya Sophia Latjuba.

Kabar tersebut datang dari mantan kekasih Ariel, Luna Maya.

"(Ariel) putus sama yang mana nih? Kan setelah yang Latjuba udah ada yang lain lagi he he he," kata Luna saat ditemui di XXI Epicentrum, seperti dikutip Tribunwow.com dari Kompas.com, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2018) malam.

"Masa sih belum lihat (pacar baru Ariel)?" sambung Luna Maya sambil tersenyum.