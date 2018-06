Ada Apa? Tiba-tiba Luna Maya Bahas Asmara Ariel NOAH dan Sophia Latjuba

TRIBUN-TIMUR.COM - Petualangan asmara Nazriel Irham, vokalis grup band NOAH penuh lika-liku.

Setelah cerai dari Sarah Amelia yang memberinya seorang anak, kisah Azriel dan perempuan selalu menjadi perhatian.

Baru-baru ini, Ariel diberitakan putus dari Sophia Latjuba.

Vokalis grup band NOAH, Nazril Irham atau Ariel, dikabarkan sudah memiliki kekasih baru setelah putus dari Sophia Latjuba.

Kabar itu datang dari mantan kekasih Ariel, artis peran Luna Maya.

"(Ariel) putus sama yang mana nih? Kan setelah yang Latjuba udah ada yang lain lagi he he he," kata Luna saat ditemui di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2018) malam.

"Masa sih belum lihat (pacar baru Ariel)?" sambung kekasih Reino Barack itu sambil tersenyum.

Luna Maya (TRIBUNNEWS.COM)

Mulanya awak media meminta tanggapan Luna tentang sejumlah warganet yang berharap Luna dan Ariel kembali berpacaran.

Hal itu disebabkan oleh rumor Ariel tak lagi bersama Sophia Latjuba.

"Wow. Untuk saat ini enggak ya," kata Luna sambil menggelengkan kepala dan tetap tersenyum.