Pantau Harga Daging di Pasar Sentral Pangkep, Wabup Pangkep: Masih Stabil

Laporan Wartawan TribunPangkep.com, Munjiyah Dirga Ghazali

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE - Jelang Lebaran 1439 Hijriah, Wakil Bupati Pangkep, Syahban Sammana bersama Muspida Pangkep memantau harga daging sapi dan daging ayam di Pasar Sentral Pangkep, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (7/6/2018).

Pantauan TribunPangkep.com, Syahban langsung memegang daging sapi dan berbincang dengan para pedagang.

Begitupun dengan daging ayam, ia memeriksa kondisi daging ayam yang dijual ke konsumen dan berbincang dengan pedagang ayam.

Para muspida Pangkep, Dandim 1421 Pangkep Letkol Kav Budi Medina, Kapolres Pangkep AKBP Bambang Wijanarko dan dari Kejari Pangkep Kasi Intel Mustar.

Syahban mengaku saat ini harga daging masih stabil. "Kita puas dan gembira masyarakat masih bisa belanja karena stok barang ada. Soal harga juga masih stabil khususnya harga daging ayam dan daging sapi itu kenaikannya tidak terlalu signifikan," tuturnya.

Dikatakan, kenaikan kedua komoditi paling utama jelang lebaran ini dipastikan masih aman dan belum mengalami lonjakan tinggi.

"Paling kenaikan harganya itu cuma sedikit daging sapi cuma naik Rp 5 ribu dan daging ayam naik Rp 6 ribu saja," ujarnya.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat Pangkep untuk selektif memilih daging lokal yang betul-betul bersih dan terjamin.

Harga daging sapi saat ini mengalami kenaikan dari Rp 90 ribu per kg naik Rp 95 ribu per kg. Sedangkan harga daging ayam naik dari Rp 30 ribu per ke Rp 36 ribu per kg.(*)