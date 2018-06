Nama Marko Simic Tetiba Ramai Disebut Netizen, Benarkah Pesepakbola Ini yang Dimaksud Via Vallen?

TRIBUN-TIMUR.COM - Nama pesepakbola, Marco Simic, tetiba ramai disebut netizen.

Netizen menduga pesebakbola tersebut adalah orang yang melakukan hal tak menyenangkan kepad Via Vallen.

Seperti diketahui, Via mengunggah kegelisahannya akibat pelecehan seksual yang baru saja dialaminya.

Baca: Transaksi Sabu dengan Polisi, Warga Kajang Bulukumba Ini Langsung Diamankan

Baca: Foto Bareng Jessica Iskandar, Netizen Malah Salfok ke Alis Ayu Ting Ting: Dibenerin Sedikit Kek

Dilansir dari Insta Story-nya, Via menyebutkan bahwa ada seorang pemain sepak bola terkenal di Indonesia yang mengirimkan Direct Message tidak sopan kepadanya.

"I want you sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes," bunyi pesan tersebut.

Via juga mengaku ia tak kenal dan tak pernah bertemu dengan pesepakbola tersebut.

Baca: Kapolres Bulukumba Kunjungi Rumah Nenek Sebatangkara di Batuppi

Baca: Punya 3 Anak, Ternyata Segini Jumlah Pengasuh yang Dimiliki Kate Middleton, Jangan Kaget!

Ia merasa dipermalukan dengan pesan tersebut.

Tak lama, sang pesebakbola mengirim DM lagi via Instagram.

Ia menanyakan mengapa Via menscreenshot percakapan mereka.

Namun Via menjawab di Insta Story bahwa ia akan menutupi identitas pesepakbola itu.

Screenshot Insta Story Via Vallen

Baca: Viral! Ditanya Kepanjangan SBY, Jawaban Anak TK Ini Bikin Ngakak, Tonton Videonya Sampai Habis!

Baca: Melalui Sosok Ini, Denny Siregar Ungkap Alasan Mengapa Dirinya Selalu Bela Jokowi, Netizen Riuh