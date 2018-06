Phinisi Point Makassar Hadirkan Program Kurma

General Manager Phinisi Point Makassar, Angraini (kanan) foto bersama peserta dan pengisi acara Fast On Ramadhan di Zona London.

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Program Kuliner Ramadhan (Kurma) Phinisi Point Makassar di Second Flooor Zona New York mendapat respon yang baik dari pengunjung mall.

Program yang diikuti oleh 16 tenant terdiri atas jajaran khas Ramadan ini masih akan berlangsung hingga 10 Juni 2018 setelah dibuka pada 25 Mei lalu.

Untuk memeriahkan acara berbagai kegiatan menarik juga hadir seperti lomba lagu religi with desound, fashion show cilik muslim & muslimah, Dai Cilik, lomba kaligrafi, serta workshop parenting ramadhan.

"Untuk semua lomba akan berlangusng mulai besok, Rabu 4 Juni hingga 7 Juni 2018," kata General Manager Phinisi Point Makassar, Angraini saat dikonfirmasi Tribun Timur, Minggu (3/6/2018).

Angraini menambahkan kegiatan tahunan tersebut kali ini hadir dengan konsep sedikit berbeda. Dimana ada penambahan kegiatan yaitu UNTA atau undangan tarawih dan Ngabuburit bareng Habib Mahmud Bin Umar Al Hamid.

"Menariknya lagi menjelang buka puasa selama Ramadhan ada dzikir, kultum, marawis dan beduk percussion sehingga nuansa Ramadan sangat kental disini," kata Angraini.

Melalui serangkaian kegiatan Ramadan tersebut manajemen Phinisi Point Makassar menargetkan peningkatan kunjungan masyarakat Makassar dan sekitarnya diangkat 30-40 persen. (*)