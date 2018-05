Sajian All You Can Eat, Amiroh Pilih Buka Puasa Bersama Keluarga di Hotel

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Selama ramadan banyak hotel di Makassar menawarkan paket berbuka puasa dengan menerapkan sistem layanan all you can eat.

Hal ini disukai banyak orang, terutama yang ingin quality time bersama keluarganya.

Salah satunya Alumnus SMA Islam Al Azhar 12 Makassar, Amiroh Alifiani. Perempuan yang akrab disapa Ami ini mengaku lebih suka berbuka puasa di hotel.

"Kalau bukber sama keluarga lebih suka di hotel, karena banyak sekali tawaran paket all you can eat," katanya pada tribun-timur.com, Selasa (29/5/2018).

Menurutnya jauh lebih simpel, sekali jalan sudah bisa berbuka puasa sepuasanya mulai dari makanan pembuka, berat hingga menu penutup.

"Lebih simpel, jadi asyik saja," tuturnya.

Di Makassar sendiri beberapa hotel yang menerapkan paket all you can eat ini antara lain Gammara Hotel mulai Rp 99 ribu. Kemudian Hotel Novotel mulai Rp 125 ribu. (*)