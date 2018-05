All New Ertiga Mengaspal di Makassar, MPS Target Jual 75 Unit per Bulan

Manajemen PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) dan PT Megahputra Sejahtera (MPS) jumpa pers disela peluncuran All New Ertiga di Atrium Trans Studio Mall (TSM), Jumat (25/5/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) akhirnya memperkenalkan All New Ertiga di Kota Makassar, tepatnya Atrium Trans Studio Mall (TSM), Jumat (25/5/2018).

Diler resmi Suzuki di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) PT Megahputra Sejahtera (MPS) gencar melakukan promosi khusus mobil segmen MPV tersebut.

Owner PT MPS, Andree S dalam jumpa pers di Trans Studio Mall (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar menuturkan, saat ini ada sekitar 42 unit All New Ertiga yang ready.

"Distribusi awal 42 unit, tanggal 5-6 Juni nanti akan datang lagi 30 unit. Jadi tidak ada inden. Anda ambil SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) langsung keluar unitnya," katanya.

Ia pun menargetkan rerata penjualan All New Ertiga sekitar 75 unit per bulan. "Hadirnya All New Ertiga membuat target penjualan untuk all produk MPS meningkat dari 300 unit menjadi 375 unit," tuturnya.

Baca: Besok Dilaunching, Segini Total SPK All New Ertiga di Sulselbar

Baca: Jumat All New Ertiga Mengaspal di Makassar

Meski produk komersial masih jadi tulang punggung dengan penjualan mencapai rerata 70 persen per bulan.

"Namun kami optimis hadirnya All New Ertiga diprediksi bakal meningkatkan penjualan segmen penumpang dari 30 persen menjadi 40 persen di Juni mendatang," jelasnya.

Area Sales Cordinator PT SIS Phang Tji Jen sangat senang bisa memperkenalkan All New Ertiga kepada masyarakat di di Makassar.

Menurutnya, All New Ertiga hadir dengan perubahan signifikan dibandingkan pendahulunya. Dari sisi eksterior, All New Ertiga menerapkan desain progresif yang khas dan menarik. Sisi interior bergaya premium yang semakin memperkuat citra elegan All New Ertiga.

"Selain itu, All New Ertiga juga telah dilengkapi dengan platform terbaru HEARTECT dan mesin terbaru yang memberikan performa responsif namun tetap irit bahan bakar,” katanya.

Secara dimensi, All New Ertiga lebih panjang 130 milimeter (mm), lebar 40 mm, tinggi 5 mm dan ringan 50 kg.

Desain progresif yang khas ada pada grille bagian depan dibuat halus, lebih tinggi dan lebar dengan sentuhan aksen kombinasi hitam dan krom yang menampilkan kesan kuat sekaligus elegan.

Bumper depan tampak lebih tinggi dan lower grille berintegrasi dengan fog lamps sehingga wajah All New Ertiga tampil berani. Untuk menciptakan ruang kepala yang lebih lega pada bagian dalam, atap All New Ertiga dibuat lebih tinggi pada bagian tengah dan lebih rendah pada bagian sisi agar terlihat lebih stylish.



Selain itu, eksterior All New Ertiga juga dipercantik dengan garis bahu yang dinamis, lekukan yang lebih dalam dan bodi yang aerodinamis.

"Kemewahan pada eksterior All New Ertiga terletak di desain Headlamp dan Rear Lamp baru yang lebih terang dengan penyinaran luas dan fokus namun tidak menyilaukan sehingga menjaga keselamatan penumpang dan pengendara di balik tampilannya yang modern dan elegan," katanya.(*)