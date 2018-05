Jumat All New Ertiga Mengaspal di Makassar

All New Ertiga

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Diler resmi mobil Suzuki di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), PT Megahputra Sejahtera (MPS) bakal melaunching All New Ertiga di Trans Studio Mall (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Jumat (25/5/2018).

Owner MPS, Andree S yang dihubungi, Rabu (23/5/2018) menuturkan respon masyarakat terhadap All New Ertiga cukup baik.

"Kita lihat nanti SPK saat launching," katanya.

Khusus promo di Sulselbar, biaya perawatannya berlaku seperti rilis pusat. "Namun program DP-nya nanti kita umumkan saat launching," katanya.

Untuk harga On The Road (OTR) All New Ertiga di Makassar tidak ada perubahan dari Ertiga lama mulai Rp 206,8 juta untuk tipe GA hingga Rp 246 juta untuk tipe GX AT.

"Lengkapnya, tipe GA Rp 206,8 juta, tipe GL MT RP 222 juta, tipe GL AT Rp 235 juta, tipe GX MT Rp 233 juta, tipe GX AT Rp 246 juta, tipe GX MT ESP Rp 238 juta, Tipe GX AT ESP Rp 251 juta, dan Tipe GX Esp ready Agustus nanti," ujar Andree. (*)