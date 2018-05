VIRAL! OTW Soppeng Kota Mendadak Terkenal Karena Gadis Ini. Liat Merahnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Kalimat 'OTW Soppeng Kota' mendadak terkenal di jagad dunia maya.

OTW bahasa gaul. OTW dari bahasa Inggris On The Way (sedang dalam perjalanan).

Seorang perempuan dengan pakaian mencolok dan gincu merah mendadak jadi bahan pemberitaan.

Saat berita ini tayang, Tribunsoppeng.com masih mencari figur perempuan dalam video dimaksud.

"OTW Soppeng Kota" diulang berkali-kali sambil video selfi.

"Tercyduqka pagi-pagi," tambahnya lagi sambil menjulurkan lidahnya.

Pantauan tribunsoppeng.com, video ini diunggah akun Youtube D'Longz sejak enam hari lalu 1 Mei 2018.

Juga diunggah akun Youtube Balik Belakang dan sudah menuai ribuan views.

Video ini mulai ramai di grup-grup Whatsapp di Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan.