Pick Up Tabrak Trotoar Bikin Macet di Poros Maros

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Kemacetan terjadi mulai dari depan RSUD Salewangang sampai depan SMP Al-Ishlah, jalan Poros Maros, pukul 10.26 wita, Rabu (2/5/2018).

Macet tersebut terjadi di ruas jalan dari arah Makassar menunuju Maros kota. Panjangnya sekitar satu kilometer.

Sebuah pick up Grand Max menabrak trotoar menjadi penyebab macet. Pick up tersebut mengalami kerusakan pada bagian depan dan has roda.

Pick up parkir di dekat trotoar tengah dan ruas jalan hanya terbuka setengah.

Hal tersebut membuat pengendara mengantre menjadi sebaris untuk melewati penyebab macet.

Arus lalulintas kembali berjalan lancar setelah melewati Al-Ishlah.