All New Honda PCX Hybrid Terjual 40 Unit Selama IIMS

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gelaran pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018 berhasil ditutup cemerlang oleh PT Astra Honda Motor (AHM) dengan mencatatkan penjualan sebesar 911 unit.

Tingginya minat masyarakat untuk memiliki jajaran sepeda motor Honda pada pameran ini meningkat hampir 5 kali lipat dari penjualan di IIMS tahun lalu yang sebesar 206 unit.

Selama 10 hari pameran IIMS tahun ini, AHM menghadirkan 22 pilihan sepeda motor Honda di Hall D dan Hall C JIEXPO Kemayoran (19-29/4).

Motor skutik All New Honda PCX tercatat sebagai motor yang paling banyak terjual sebesar 390 unit atau hampir separuh dari total penjualan motor Honda di pameran ini.

Baca: Avanza Laku Hingga 766 Unit di IIMS 2018, Segini Kontibusinya

All New Honda PCX Hybrid yang baru diluncurkan sebagai motor roda dua pertama di dunia berteknologi hybrid pun langsung dipesan sebanyak 40 unit.

Pada pameran ini, All New Honda PCX Hybrid dinobatkan sebagai The Best Scooter yang memiliki desain, fitur, dan value for money terbaik.

Di Hall D, Honda CMX500 Rebel menjadi motor big bike Honda terfavorit yang membukukan penjualan tertinggi sebesar 20 unit dan adventure big bike Honda CB500X terjual sebesar 6 unit.

Selama periode IIMS, motor turing premium Honda Gold Wing terjual sebesar 17 unit.