Jelang Ramadan, Harga Cabe Turun di Pasar Turatea Jeneponto

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Jelang Ramadan 1439H, harga sejumlah kebutuhan dapur di pasar Turatea, Jl Pahlawan, Kecamatan Binamu, Jeneponto, merangkak naik.

Pantauan TribunJeneponto.com, Senin (30/04/2018) siang di lods penjualan buah dan sayur di pasar sentral Jeneponto itu.

Harga yang mengalami kenaikan, untuk bumbu jenis bawang merah dan bawang putih.

"Bawang merah dulunya Rp 20 ribu per kilo sekarang Rp 25 ribu per kilo, mau hampir sama dengan bawang putih karena dulu Rp 400 ribu per karung saya ambilkan sekarang naikmi Rp 500 ribu per karung," ujar penjual sayur dan buah, Sitti (55).

Berbeda dengan harga jenis cabe kecil atau cabe rawit dan cabe besar.

Kedua jenis bumbu pengugah selera itu justru mengalami penurunan harga.

"Cabe kecil dulunya Rp 40 ribu per kilogram sekarang sisa Rp 20 ribu, cabe besar juga dulunya Rp 45 ribu per kilogram sekarang tingga 35 ribu," ujarnya.

Namun, menurut Sitti harga itu tidak menentu, kadang dalam dua hari hingga sepekan terjadi perubahan harga yang dipengaruhi jumlah pasokan dan tingginya permintaan pasar.