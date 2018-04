Indonesian Idol 2018 - Bukan Mobil & Uang, Inilah Hadiah Besar Maria Simorangkir Sang Juara

TRIBUN-TIMUR.COM - Setelah menyingkirkan ribuan kontestan terbaik dari seluruh Indonesia dan empat bulan lebih bersaing di ajang pencarian bakat menyanyi Indonesian Idol 2018, akhirnya nama Maria Simorangkir keluar menjadi pemenangnya.

Maria mengalahkan rival utamanya di babak final, Ahmad Abdul yang juga memiliki suara yang khas.

Kemenangan ini didapatkan oleh Maria atas hasil poling penonton dan penggemarnya.

Malam ini Abdul tampil menawan dengan membawakan lagu "Won't Go Home without You" yang dipopulerkan oleh Maroon 5, sedangkan Maria tampil sempurna saat menyanyikan "Stand Up For Love" dari Destiny's Child.

Pada sesi berikutnya kolaborasi Ahmad Abdul-Glenn Fredly membawakan lagu "Kasih Putih" yang di-medley dengan "Hikayat Cinta" yang dipopulerkan Glenn Fredly bersama Dewi Perssik juga disambut standing ovation para juri.

Selanjutnya masih ada duet Maria Simorangkir bersama Sandhy Sondoro yang membawakan lagu "Tak Pernah Padam" yang di-medleydengan lagu "Gejolak Cinta" milik Indah Dewi PertiwifeatSandhy Sondoro juga mampu memukau para juri.

