Mau Mudik via Siwa, Pinrang, Polman, Bulukumba, Soppeng Gratis? Ini Syaratnya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pendaftaran mudik bareng Jasa Raharja gratis dibuka mulai besok, Selasa (17/4/2018) hingga kuota sudah terpenuhi.

Khusus darat, Jasa Raharja Cabang Sulsel punya 560 seat yang akan start 11 Juni 2018 menuju empat daerah dengan lima jalur.

Rute Makassar-Palopo via jalur Siwa, Makassar-Tana Toraja via Pinrang, Makassar-Mamuju via Polman, Makassar-Watampone via Bulukumba, dan Makassar-Watampone via Soppeng.

Syaratnya? Ketua Panitia Mudik Bareng Jasa Raharja, Hendri yang ditemui disela jumpa pers di Kedai Kopi Papa Ong Jl Rusa Makassar, Senin (16/4/2018) menuturkan, pendaftaran mudik bareng BUMN ada lima syarat.

"Pertama foto copy KTP, STNK motor, dan Sim C. Kedua, satu formulir pendaftaran maksimal empat seat. Ketiga anggota keluarga yang didaftarkan sesuai dengan kartu keluarga. Keempat, anggota keluarga yang dimaksud suami, istri, dan dua anak. Kelima satu orang pendaftar mendaftarkan tiga orang anggota keluarganya," tuturnya.

Peserta mudik akan diberikan fasilitas kaos dan topi, snack dan goody bag, serta obat-obatan.

Kepala Jasa Raharja (JR) Cabang Sulsel, Jahja Joel Lami menambahkan, mudik bareng BUMN ini merupakan yang pertama bagi JR cabang Sulsel.

"Ini baru buat kami, sehingga pendaftarannya secara manual. Semua berkas persyaratan dikumpul di kantor JR Cabang Sulsel Jl Dr Sam Ratulangi Makassar," kata Jahja.

Semua masyarakat tanpa terkecuali bisa memanfaatkan layanan mudik gratis ini.(*)