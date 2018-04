Menang Telak! Ini 5 Fakta Menakjubkan Roma Vs Barcelona, 2 Pencetak Gol Bunuh Diri Bangkit

TRIBUN-TIMUR.COM - Kejutan terjadi pada pada laga kedua perempat final Liga Champions yang mempertemukan AS Roma dengan Barcelona, di Stadion Olimpico, Selasa (10/4/2018) atau Rabu dini hari WIB.

AS Roma berhasil mengalahakan Barcelona dengan skor 3-0.

Mereka pun lolos ke semifinal berkat agresivitas gol tandang.

AS Roma berhasil unggul cepat pada babak pertama lewat gol Edin Dzeko pada menit ke-6.

Pada babak kedua, tim berjulukan Serigala Ibu Kota menambah dua gol lewat Daniele De Rossi (58') dan Konstantinos Manolas (82').

Bek Yunani, Kostas Manolas, merayakan gol ketiga AS Roma ke gawang Barcelona pada perempat final Liga Champions di Stadion Olimpico, Selasa (10/4/2018). (AFP/LLUIS GENE) ()

Dua pemain AS Roma bangkit, from zero to hero.