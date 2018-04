Andika Kerispatih Meninggal, Ini yang Dilakukan Sang Istri Nicky Santoso, Netizen Menguatkan

TRIBUN-TIMUR.COM - Kepergian Andika Putrasahadewa meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat.

Istri pria yang akrab disapa Dika, Nicky Santoso, tampak memposting foto di akun instagram pribadinya

Tampak di foto itu, Dika tengah duduk di kursi sambil memegang dagunya. Dahinya tampak berkerut.

"Selamat jalan sayang aq....

Tuhan lebih sayang sama kmu (emoji)

Biar kmu gak menderita disini...aq bakalan kngenn sama kmu tiap hari (emoji)

Sampe ketemu di surga yaa sayang @dikabassman

I LOVE YOU TO MOON AND BACK," tulis Nicky pada caption, Selasa (10/4/2018).

Postingan tersebut langsung dibanjiri komentar netizen.

Sebagian besar memberikan ucapan duka dan doa. Tak sedikit pula yang mendoakan ibu dari Chloe Latysha itu.