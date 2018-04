Hadiri MTQ di Malili, Mata Gubernur SYL Berkaca-Kaca Lagi

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang sebentar lagi mengakhiri masa jabatan atau sisa sepekan lagi menjadi Gubernur Sulsel menyempatkan hadir di perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke 30 di Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Ini adalah agenda terakhir Syahrul di acara yang menghadirkan para santri dan tahfidz dari seluruh kabupaten kota se-Sulsel.

Tak tanggung-tanggung, acara ini bahkan dihadiri Syahrul hingga pukul 21.30 wita. Disaat sebagian besar masyarakat Luwu Timur sudah terlelap tidur.

Suasana haru saat Syahrul mengenang perjalanannya sebagai Gubernur Sulsel dan tak pernah absen di setiap event MTQ.

Setelah bercerita banyak tentang kehidupan rohani, mata Syahrul kembali berkaca-kaca, nyaris air mata tumpah berderai-derai.

"Hadirnya MTQ ini karena hadirnya ridha dari Allah SWT, bahwa apa yang dilakukan adalah panggilan jiwa dan bentuk istiqamah, bahwa Islam adalah bagian dari kehidupan dan napas kehidupan, " kata Syahrul YL

Menurutnya MTQ adalah bentuk dari Syiar Islam sebagai hamba untuk berpegang teguh pada Al-qur'an dalam kehidupan.

"Islam is way of Life, Islam adalah jalan hidup," katanya.

SYL juga menyebutkan bahwa Al-qur'an adalah tuntunan, Islam adalah sumber ilmu dan kecerdasan.