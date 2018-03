Tak Mau Kalah, Nikita Mirzani Ungkap Bukti Video, Ternyata Lucinta Luna Pernah Lakukan Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Tampaknya kisruh antara Nikita Mirzani dan Lucinta Luna belum reda.

Pasca berseteru saat dipertemukan di acara Brownis Trans TV Rabu (28/3/2018), keduanya kini terlibat 'perang' di media sosial.

Setelah Lucinta Luna mengungkap masa lalu Nikita, kini giliran Nikita membongkar bukti jika ternyata Lucinta mengidolakan dirinya.

Hal tersebut Nikita ungkap melalui postingan video di instastory-nya, Kamis (30/3/2018).

"Can u hear it? "Aku ngefans banget sama kak nikita" it sound so clear! I do respect her/ him or whatever lah yaaaaaa...," tulis Nikita pada postingan videonya.

Diberitakan sebelumnya, Lucinta Luna mengunggah kata-kata sindirian untuk Nikita Mirzani.

Sindiran itu ia tuliskan melalui fitur Instastory akun Instagram miliknya @lucintaluna

Dalam postingannya itu Lucinta mengunggah foto dirinya bersama Ruben Onsu dan rekan duetnya.

Ia menuliskan delapan kalimat mengenai kejadian saat acara talkshow itu berlangsung.