Tak Minta Maaf atas Posenya 'Injak' Holocaust Jerman, Syahrini Justeru Posting 8 Foto Serupa

TRIBUN-TIMUR.COM - Artis Syahrini kembali angkat bicara soal aksinya 'injak' Holocaust Memorial Jerman.

Situs bersejarah di Jerman itu dikenal atas sejarah gelap Eropa, yakni pembantaian kaum Yahudi oleh Nazi atau Holocaust.

Syahrini sempat mengunggah foto dan video di sana yang sekarang sudah dihapus dari Instagram.

Baca: Juri Tak Selamatkan Ayu di Top 4 Indonesian Idol, Hak Veto Terbuang Sia-sia?

Baca: Sempat Dikabarkan Kritis, Limbad Tertangkap Kamera Ada di Bandara, Isi Chat WA Dokter Tersebar

Dalam unggahan yang sempat diabadikan warganet, penyanyi berusia 40 tahun ini nampak berpose di atas memorial yang berbentuk banyak pusara.

Setelah sebelumnya mengklarifikasi terkait aksinya tersebut, Syahrini kembali memposting terkait Holocaust Memorial Jerman.

"Trimakasih @andysuryandi Sudah Memberikan Informasi Yang Akurat Kepada Netizen

Dan Pemirrssaahh !

•••

#Repost @andysuryandi with @get_repost

・・・

Kita semua bersaudara tidak sepatutnya menyebar kebencian,Seharusnya Saling support

each other, jadi yg di lakukan syahrini itu @princessyahrini ga salah,sama hal nya yg di

lakukan oleh para tourist lainnya, karena tidak ada larangan boleh dan tidak nya berphoto

dan video di Holocoust Memorial #positivevibes #spreadthelove #goodvibesonly silahkan

slide ke Kiri (emoji) untuk melihat photo2 tourist yang lainnya.

Tidak Ada larangan berphoto dan Video seperti di monument 911 di newyork. Di Berlin

tampak jelas tidak ada larangan #911memorial #911 #newyork," tulisnya pada caption.

Baca: Lewat Program LLTT, Pemkab Soppeng bakal Sedot Tinja di 2.272 Rumah ASN

Baca: BREAKING NEWS: PT TUN Makassar Tolak Gugatan Fatmawati Rusdi