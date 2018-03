Innalillah! Rambutnya Sempat Dibahas Ustaz Abdul Somad, Berita Duka Datang dari Pesulap Limbad

Muh Abdiwan/Tribun Timur

Trans Studio Theme Park (TSTP) Makassar meenggelar pertunjukan bertajuk Magicia The Mystery of Magic, Rabu (28/6). Aksi sirkus spektakuler ini menampilkan Alex Magala juara Russia's Got Talent 2013, Alfredo dan Anna Silva finalis America's Got Tallent Seasion 11, dan pesulap asal Indonesia Limbad.