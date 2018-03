Pemasangan Tiang Turbin PLTB Jeneponto Akhir Maret, Segini Anggarannya

Laporan Wartawan TribunJeneponto.com, Muslimin Emba

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Plt Bupati Jeneponto, Asmanto Baso Lewa meninjau proyek pembangunan PLTB Tolo 1, Rabu (14/3/2018) siang.

Asmanto didampingi sejumlah pejabat Pemkab Jeneponto terlihat menyambangi lansung titik pemasangan turbin PLTB Tolo 1 yang berlokasi di Kampung Pammessorang, Desa Maccini Baji, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Dalam kunjungannya, terlihat Asmanto berbincang dengan manejer kontraktor PT Energi Bayu Jeneponto, Hotma Sianturi.

Sejumlah fungsi-fungsi peralatan yang ada di lokasi itu ditanyakan oleh kepala Kesbangpol Provinsi Sulsel itu.

Tidak hanya itu, anggaran pembangunan proyek yang rencananya menghasilkan energi listrik sebanyak 72 megawatt itu juga dipertanyakan.

Baca: Hindari Lewat Takalar Jam Ini, Jadwal Pengangkutan Baling-baling PLTB Jeneponto

Baca: Dua Baling-baling Raksasa PLTB Jeneponto Diangkut Malam Ini, Ini Rutenya

"Kalau boleh tahu ini anggaran pembangunannya ini berapa pak ya," kata Asmanto ke pihak PT Energi Bayu Jeneponto.

"Kalau total pembangunan 20 turbin ini ada sekitar 160 dollar AS, jadi sekitar 18 juta dollar AS per unitnya," kata pihak PT Energi Bayu Jeneponto, Soni.

Terdapat 20 turbin yang akan dibangun PT Energi Bayu Jeneponto. Recananya akhir bulan ini (Maret) proses pemasangan tiang akan dimulai.

"Secara konstruksi 17 pondasinya sudah siap, sisa tiga yang masih dalam proses penyelesaian, jadi akhir maret ini sudah bisa dimulai pemasangan tiang turbinnya," kata Asmanto.

Rencananya, energi listrik yang diproduksi PLTB Tolo 1 akan disuplai ke gardu induk PLN untuk disalurkan ke gardu listrik Sulawesi Barat dan Tengara.(*)