Google Doodle Hari Ini Peringati 8 Maret Hari Perempuan Internasional, Berikut Sejarahnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Selamat Hari Perempuan Internasional!

Coba bayangkan andai manusia diciptakan tanpa perempuan?

Apakah Anda sudah menghargai dan memperlakukan terhormat perempuan yang ada di lingkungan Anda?

Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day jatuh pada hari ini, 8 Maret 2018.

Untuk merayakannya, Google menyiapkan sebuah doodle khusus yang ditampilkan di laman utama mesin pencari seperti biasa.

Google Doodle Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day 2018. (GOOGLE.COM)

Hari Perempuan Internasional pertama kali dirayakan pada tanggal 28 Februari 1909 di New York, Amerika Serikat (AS) dan diselenggarakan oleh Partai Sosialis AS.

Demonstrasi pada tanggal 8 Maret 1917 yang dilakukan oleh para perempuan di Petrograd memicu terjadinya Revolusi Rusia.