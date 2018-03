8 Sekolah Bakal Jalani UNBK, Begini Persiapan Dikbud Enrekang

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Muh Azis Albar

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan digelar bulan depan.

Untuk itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Enrekang mulai sibuk menggenjot persiapan untuk sekolah yang bakal melaksanakan UNBK tersebut.

Terdapat delapan sekolah dari 42 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Enrekang bakal mengikuti UNBK tersebut. Yakni, SMPN 1 Enrekang, SMPN 1 Aenggeraja, SMPN 1 Alla, SMPN 3 Maiwa, SMPN 2 Maiwa, SMPN 1 Baraka, SMPN 7 Enrekang, dan SMPN 2 Enrekang.

Dari delapan sekolah tersebut total sekitar 1.500 siswa bakal mengikuti UNBK dari 5.000 siswa SMP semester akhir di Enrekang.

"Kita sudah lakukan persiapan UNBK dan USBN dari segi akademik sejak Januari lalu, kita sudah anjurkan sekolah agar melakukan beda SKL, untuk memprediksi soal yang bakal keluar nantinya," kata Kepala Dikbud Enrekang, Jumurdin kepada TribunEnrekang.com, Selasa (6/3/2018).

Dari Standar Kompetenai Kelulusan (SKL) tersebut, pihaknya mengharapkan guru bisa membeda materi terkait soal dan bimbingan untuk jalani UNBK nantinya.

Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan tiga kali try out di setiap sekolah sebagai bentuk latihan menjawab soal ujian nasional.

"Kita sudah lakukan tiga kali try out dan hasilnya cukup baik, nilai rata-rata siswa mencapai 7,5, dan kita masih akan beri dua kali try out lagi agar hasilnya lebih maksimal," tuturnya.

Terkait sarana dan prasarana, pihaknya meminta seluruh sekolah yang akan menggelar UNBK agar menyiapkan Genset sebagai antisipasi pemadaman listrik.

Apalagi, akhir-akhir ini memang kerap terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba oleh PLN. "Kita berharap UN tahun ini berjalan lancar dan semua siswa bisa lulus 100 persen atau minimal 95 persen kelulusan di Enrekang," tuturnya.(*)