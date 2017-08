Ini 10 Artis 90-an hingga 2000-an. Dulu Langsing Kini Badannya Mengejutkan!

TRIBUN-TIMUR.COM - BAGAIMANA kabar bintang-bintang dunia di era 90-an dan awal 2000-an? Ternyata selebriti pada masa itu sudah benar-benar berubah penampilannya. Kalau dahulu mereka peduli dengan kesehatan dan tentu saja diet ketat, kini tak lagi.

Beberapa dari selebriti dunia itu mungkin bosan dengan program diet ketat yang dulu mereka lakoni. Jadi apa yang terjadi kini? Hari ini, kita akan bertemu dengan beberapa selebriti tersebut dengan postur badan yang mencengangkan! Bahkan mungkin ada di antara tak percaya sepetri dikutip dari dari stickday.com. Lihat ini.

Britney Spears (stickday.com)

1. Britney Spears

Setelah menikah dengan Kevin Federline pada tahun 2004, Britney Spears mengalami kenaikan berat badan super cepat. Selain karena kehamilan, berat badan yang melar juga disebabkan depresi.

Bahkan selama tur Femme Fatale di tahun 2011, penyanyi yang ngetren dengan lagu Oops!... I Did It Again (2000) ini terlihat gemuk dan tidak sehat. Bahkan sebuah restoran di Las Vegas telah melarangnya untuk berkunjung karena kondisinya yang over weight.

Janet Jackson (stickday.com)

2. Janet Jackson

Setelah menepi dari pusat pemberitaan. Ketika dia pertama kali kembali tampil lagi pada tahun 2004, dia terlihat sangat berbeda karena bertambah bongsor 30 Kg. Ternyata, saat itu, semua kenaikan berat badan adalah untuk sebuah film dengan Lee Daniels yang tidak melihat cahaya.

Namun, kemudian dia bisa menurunkan berat badan ekstra itu segera. Meski tak juga kembali slim seperti saat masih berusia 30-an tahun. Apalagi sekarang ini dikenal sebagai muallaf dan memakai hijab.