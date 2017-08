Pekan Depan, Episode Terakhir Game of Thrones Musim 7 Pecahkan Rekor Durasi Terpanjang

TRIBUN-TIMUR.COM-Musim ke-7 Game of Thrones segera berakhir. Serial televisi adaptasi novel George RR Martin itu akan ditutup dengan episode tujuh yang diberi judul The Dragon and the Wolf.

Namun bagi penggemar, sajian penutup Game of Thrones musim ini akan terasa lebih istimewa.

Pasalnya, berdasarkan keterangan tertulis dari rumah produksi Game of Thrones yang diterima Kompas.com, Rabu (23/8/2017), episode terakhirnya nanti bakal diputar dengan durasi 79 menit 43 detik.

Dengan kata lain, ini menjadi episode terpanjang dibandingkan episode-episode sebelumnya yang durasinya bervariasi antara 50 hingga 60 menit.

Sebelum episode tujuh musim ketujuh ini, rekor episode berdurasi terlama dipegang oleh episode The Winds of Winter dengan durasi 68 menit. P

enghujung musim ke-7 Game of Thrones ini akan tayang perdana di Indonesia pada jam yang sama dengan Amerika Serikat di televisi berlangganan pada Senin, 28 Agustus pukul 08.00 WIB.

Serial Game of Thrones diangkat dari buku seri terkenal berjudul "A Song of Ice and Fire" karya George RR Martin. Serial fantasi ini sudah beberapa kali diganjar trofi Emmy Awards.(A Muttya Keteng/Kompas.com)

Berita ini sebelumnya terbit di Kompas.com dengan judul Episode Terakhir "Games of Thrones" Musim 7 Akan Berdurasi 79 Menit