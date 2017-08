TEGA! Nafa Urbach Sibuk Usut Pelecehan Anaknya, Zack Lee Kepergok 'Begituan' dengan Perempuan Lain

TRIBUN-TIMUR,COM-Masih hangat kabar tentang Nafa Urbach yang geram ketika tahu anaknya menjadi incaran para pedofil.

Ia bahkan berjanji, semampu yang ia bisa, dirinya akan mengusut tuntas pedofil yang mengincar anaknya.

Belum selesai masalah yang satu itu, artis cantik ini kembali mendapat cobaan yang menyerang kehidupan rumah tangganya.

Sebuah akun gosip di Instagram memperlihatkan Zack Lee, suami Nafa, sedang bermesraan dengan seorang wanita dan mengucap 'Love u sayang'.

Ini bukan pertama kalinya Zack terlihat mesra dengan wanita lain selain Nafa.

Tapi sudah berkali-kali juga Nafa sabar dengan kelakuan sang suami yang kerap menjadi perbincangan orang-orang.

Entah untuk masalah anak atau suami atau bahkan keduanya, Nafa mengunggah sebuah foto berisikan tulisan "Smile, I got this. -God".

"guysss just smilee and be strong with me , i know ur with me in this" tulis Nafa pada captionnya.