Mau Lihat Gol Pluim ke Gawang Persela, Ini Videonya. Proses Memang Indah

Laporan Wartawan Tribun Timur: Ilham Mulyawan

TRIBUN-TIMUR.COM, LAMONGAN - Target tiga poin yang dicanangkan Pelatih PSM Makassar Robert Rene Alberts pada laga lanjutan Liga 1 Indonesia 2017 kontra tuan rumah Persela Lamongan benar-benar terbukti.

PSM berhasil merebut tiga poin atas tuan rumah Persela, usai menang dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Surajaya, Kabupaten Lamongan, Sabtu (12/8/2017) malam. Gol kemenangan PSM dicetak playmaker Willem Jan Pluim di menit ke-85.

Gol tersebut berawal dari proses yang cantik. Diawali saat tendangan sudut yang dilakukan penyerang sayap PSM Titus Bonai dari sisi kiri pertahanan Persela.

Tibo –sapaan akrab Titus Bonai, tidak langsung mengirim bola ke jantung pertahanan tim berjuluk Laskar Joko Tingkir tersebut.

Sebaliknya, Tibo memberi umpan tarik ke arah Marc Klok yang berdiri bebas di sebelah kiri luar kotak penalti Persela. Sejurus kemudian, gelandang 24 tahun itu mengirim umpan akurat ke area pertahanan Persela.

Wiljan Pluim (DOK.PSM)

Wiljan sudah menunggu di sana. Meski di kawal ketat oleh bek-bek tuan rumah, namun posturnya yang jangkung 190-an meter membuatnya leluasa mengirim sundulan terarah ke gawang Persela.

Kiper Choirul Huda tak kuasa menghentikan bola yang melaju deras ke arahnya. Dengan posisi membelakangi gawang, bola sundulan Wiljan tak mampu ditepis Choirul Huda.

Marc Klok yang memberi assist untuk Pluim, menyebut, kemenangan ini adalah penantian tiga poin di laga tandang. "Finally we got our away win," ujarnya di akun instagramnya. (*)