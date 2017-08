Baru Diungkap, Ternyata Keluarga Maia Estianty Dekat dengan Soekarno

TRIBUN-TIMUR.COM - Penyanyi Maia Estianty membuat penasaran penggemarnya.

Mantan istri Ahmad Dhani ini membeberkan salah satu cabang silsilah keluarganya.

Melalui sebuah caption, Maia menceritakan siapa neneknya yang membuat sebagian orang kaget.

Rupanya nenek Maia Estianty adalah Oetari Tjokroaminoto yang mana sosok ini adalah istri pertama sang proklamator.

"My grandmother, Oetari Tjokroaminoto, was the first wife of the first president of Republic Indonesia, Soekarno....

Nenek saya ini, Oetari Tjokroaminoto adalah istri pertama Presiden RI yg pertama, Soekarno.

#maiaestianty #diarymaia #soekarno #istrisoekarno" tulis Maia di akun instagram @maiaestiantyreal.

Yang langsung mendapat respon kaget netizen.

@tammynabilaalmarizq "High class bangett nyonya maia.."

@lawang_malang_penginapan "Turunan bangsawan nih mb @maiaestiantyreal"

Akan tetapi beberapa netizen lain juga memberikan keterangan mengenai silsilah lanjut.

Yang mana ayah Maia merupakan mantan rektor ITS Surabaya.

Sedangkan nenek Maia yang menjadi istri pertama presiden Soekarno adalah putri Tjokroaminoto.

@arithaeffendie "Ayah Maia, Haryono Sigit, yang merupakan mantan rektor ITS Surabaya, adalah anak Siti Oetari. Nenek Maia itu merupakan salah seorang putri Tjokroaminoto. Siti Oetari juga sempat menikah dengan Presiden Pertama RI Soekarno. #kaloSalahMohonMaaf"

@estikartika2410 "Bu oetari dg pak karno setau aku pernah baca sejarahnya, tidak memiliki keturunan. Dan saat menikah dg pak karno, bu oetari berstatus janda."

@sakia_lh "Udaaah tau lama bun beliau jg pisah baik2 kan udah kya adik kakak, setelah pisah dr eyangnya bunda pak soekarno nikah sama bu inggit ganarsih barulah sama bu fatmawati dll hehe"