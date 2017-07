Marc Klok, Belajar Barista, Ingin Punya Kafe di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gelandang PSM asal Belanda, Marc Anthony Klok bercita-cita punya kafe dengan minuman utamanya kopi di Kota Makassar.

Tentu tidak hanya sekadar kopi hitam saja, melainkan minuman kopi dengan berbagai jenis racikan seperti Cafelatte, Capuccino, dan lain-lain.

Keinginannya itu muncul setelah pemain 24 tahun itu mencoba menjadi barista atau peracik minuman kopi di Kopiteori, Jl. Beruang, Makassar, Kamis (20/7/2017) malam. Awalnya ia ke situ hanya untuk minum Cafelatte saja. Namun setelahnya ia mengaku suka.

Gelandang PSM asal Belanda, Marc Anthony Klok belajar menjadi barista atau peracik minuman kopi di Kopiteori, Jl. Beruang, Makassar, Kamis (20/7/2017) malam. (tribun timur/sanovra jr)

Bahkan Marc sampai dua kali memesan lantaran suka. "It's Great Cafelatte that I ever try," ujar Marc yang jika diartikan bermakna minuman Cafelatte terbaik yang pernah dicobanya.

Baca: Jarak Stadion Cukup Jauh, PSM Latihan Malam di Stadion I Wayan Dipta

Baca: Alie Ghauli, Seimbangkan Waktu untuk Keluarga, Pekerjaan dan PSM

Marc juga mengaku kerap berkunjung ke tempat nongkrong anak muda Makassar itu, sampai ia berteman baik dengan barista yang bekerja di kafe tersebut. Alhasil, ia pun ditawari menjadi barista 'dadakan', dan tawaran itu tidak ditolaknya.

"Semalam itu pengalaman pertama saya menjadi Barista. Sungguh menyenangkan meski harus beberapa kali mengulang," ujar Marc yang ditemui awak Tribun kemarin pagi, Jumat (21/7/2017) di Stadion Mattoanging.

"Nanti saya akan belajar lebih giat lagi menjadi Barista. Dan kelak saya punya keinginan untuk punya kafe kopi sendiri di Makassar," tambahnya.

Gelandang PSM asal Belanda, Marc Anthony Klok belajar menjadi barista atau peracik minuman kopi di Kopiteori, Jl. Beruang, Makassar, Kamis (20/7/2017) malam. (tribun timur/sanovra jr)

Kopi Toraja

Ia juga tertarik meracik kopi khas Sulawesi Selatan, yakni Kopi Toraja setelah mendengar rasa khas dan nikmatnya kopi tersebut. "Mungkin saya akan mengkombinasikan biji kopi itu dengan racikan saya sendiri, menjadi minuman yang enak," kata Marc.

Baca: Hadapi Bali United, Robert: Kita Harus Main Pintar

Baca: Pelatih Bali United Enggan Remehkan PSM

Lantas seandainya kelak impiannya itu terwujud, apa nama kafe tempatnya berbisnis tersebut? Sembari tertawa Marc berkata "Kawan, mungkin kamu ada ide nama yang bagus," ujarnya kepada Tribun.

Untuk nama terus terang masih dipikirkannya, paling penting adalah mengumpulkan modal dan tentu saja mahir meracik minuman kopi terbaiknya. (*)