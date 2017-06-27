Pilgub Sulsel 2018
Tim IYL Berjanji Kembalikan Formulir di Gerindra Sulsel
Batas pengembalian formulir pandaftaran bakal calon gubernur Sulsel pada Pilgub Sulsel 2018 yakni hingga 10 Juli 2017.
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Tim Pemenangan Ichsan YL, Ian Latanro mengatakan Ichsan YL akan mengembalikan formulir ke partai Gerindra Sulsel.
"Masa diambil lalu tak dikembalikan," katanya via WhatsApp, Selasa (27/6/2017).
Tim Punggawa sudah mengambil formulir 24 Juni 2017, sehari jelang lebaran.
Batas pengembalian formulir pandaftaran bakal calon gubernur Sulsel pada Pemilihan Gubernur Sulsel 2018 yakni hingga 10 Juli 2017.
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Beberapa bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel yakni (berdasarkan abjad), Andi Mudzakkar (Bupati Luwu), Agus Arifin Nu'mang (Wakil Gubernur Sulsel), Ashabul Kahfi (Wakil Ketua DPRD Sulsel), Aziz Kahar Muzakkar (Anggota DPD RI).
Burhanuddin Andi (Komisaris PPI) Ichsan Yasin Limpo (Bupati Gowa Periode 2005-2015), Idris Manggabarani (Ketua Gerindra Sulsel) Luthfi A Mutty (anggota DPR RI), Ni'matullah (Ketua Demokrat Sulsel) Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), Nurdin Halid (Ketua DPD Golkar Sulsel Transisi), Rivai Ras (Pendiri Universitas Hankam), Rusdi Masse (Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel). (*)