UIN Alauddin Kerjasama dengan Cambridge Language Assessment

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-UPT Pusat Pengembangan Bahasa UIN Alauddin Makassar menjalin kerjasama dengan Cambridge Language Assessment yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

Penandatanganan MoU tersebut dirangkaikan dengan Workshop yang dihadiridi sivitas UIN Alauddin Makassar di Ruang Rapat Rektor Lt 4 Kampus II UIN Alauddin Makassar, Senin (22/5/2017).

Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa UIN Alauddin Makassar, Dr Djuwairiah Ahmad MPd TESOL mengatakan kerjasama tersebut untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris bagi dosen, alumni dan mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

Djuwairiah Ahmad pun berharap melalui kerjasama tersebut bisa meningkatkan daya saing alumni UIN Alauddin Makassar, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam persaingan di dunia pendidikan maupun kerja.

Karena dengan kerjasama tersebut alumni UIN Alauddin Makassar akan memiliki sertifikat berstandar Internasional dalam penggunaan bahas Inggris.

"Sertifikat Camridge Language Assessment bisa digunakan sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) nantinya jadi alumni kita memiliki nilai lebih khusus penggunaan bahasa Inggris," kata Djuwairiah Ahmad.

Penandatanganan MoU tersebut dihadiridi langsung Commercial Head For South East Asia & Pasific of The University of Camridge UK, Joanna Raskin yang juga bertindak sebagai Keynote Speech pada Workshops tersebut.

Turut hadir Wakil Rektor IV UIN Alauddin Makassar, Prof Dr Hamdan Juhannis PhD dan pihak Briton yang menjembatani kerjasama tersebut terealisasi.