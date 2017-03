None Berkelakar di Depan Guru dan Peserta Seminar Internasional IGI

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Sulsel, Irman Yasin Limpo membawakan sambutan pada Seminar Internasional ICT for Eduacation di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Minggu (12/3/2017).

Terlihat hadir Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Ramli Rahim, Kepala LPPPTK-KPTK, DR Rusdi Kasubdit Direktorat Guru Madrasah Kementerian Agama, Dr H Kidup Supriyadi, Sekjen Asosiasi Penulis Profesional Bahtiar Adnan Kusuma, Miss Charisma Quebral (Pen CMO - Swedia), Miss Christine Roberts (Pen Chat in communication and education Pen CCO - Swedia Utilization Pen Chat in communication and education, Miss Joaqui Franco (Pen CSO Swedia, Utilization Pen Chat in communication and education)

Mr. Rony Adhikarya (World Bank Consultant Retire - California), dan Mr Gatot Hari Priowirjanto (Director Seameo - Thailand).

Terlihat juga, Ketua Ikatan Guru Honor Indonesia Ali Khan dan Ketua IGI Wilayah Sulsel Edi Sutarto.

None, sapaan Irman Yasin Limpo, pun berkelakar di depan ratusan peserta.

"Terus terang Pak. Saya ditelpon hingga delapan kali dari biro humas untuk memastikan supaya bisa hadir di sini," kata None.

Ratusan peserta pun tertawa mendengar curhat None.

Ia pun menimpali dengan pernyataannya dengan candaan lagi.

"Saya pikir ada gerakan 30 September," katanya.

Lagi-lagi, ratusan peserta kembali tertawa. (*)