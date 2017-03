Andi Jamaro: Mari Kita Persiapkan 'The Next JK'

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Wakil Ketua Umum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) sekaligus Anggota Komisi VII DPR RI Andi Jamaro Dulung meminta perantau dari Sulawesi Selatan untuk siap menggantikan Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI di kancah nasional.

"Melalui KKSS dan Ikatan Wanita Sulsel ini mari kita persiapkan The Next JK," ujar Andi Jamaro via WhatsApp, Jumat (10/3/2017).

Baca: Andi Jamaro Dulung Ajak Santri Cinta Masjid

Hal ini dia sampaikan dihadapan ratusan anggota IWSS dari seluruh Indonesia dan luar negeri dalam pembukaan Mukernas I IWSS di Wisma Kopo, Bogor, Jumat (10/3/2017).

Ia menganggap Jusuf Kalla selama ini berjasa untuk mengangkat nama masyarakat Sulsel di pentas nasional dan internasional.

Baca: Andi Jamaro Dulung Layangkan Surat Terbuka untuk Rektor UNM

Baca: Andi Jamaro Dulung Tuding Akbar Faizal Dalang Kisruh IKA UNM

"Namun tentu kita ingin melihat tokoh-tokoh seperti JK bisa muncul kembali, harus kita persiapkan. Jangan tiba masa tiba akal," katanya.

Ia pun menyebut Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulsel) Idrus Marham (Sekjen DPP Partai Golkar), Amran Sulaiman (Menteri Pertanian), Asmawi Syam (Profesional), Komjen Syafruddin (Wakapolri), Erwin Aksa (CEO Bosowa), Andi Yuliani Paris (Anggota DPD-RI) bisa masuk sebagai pengganti JK di kancah nasional.

"Mereka inilah yang harus dimaksimalkan dengan duduk bersama melibatkan pimpinan parpol," katanya. (*)