Mal Phinisi Points Bertema 5 Kota Dunia

TRIBUN-TIMUR.COM - Konsep mal kekinian yang telah dibuat oleh Phinisi Hospitality Group segera akan dioperasikan tanggal 21 April 2017 di Metro Tanjung Bunga.

Mal yang diklaim kekinian, disesuaikan dengan gaya nongkrong anak masa kini itu, bangunannya berintegrasi dengan hotel bintang lima, The Rinra Makasar.

General Manager (GM) Phinisi Point mal, Anggraeni mengatakan Phinisi Point mal itu terdiri dari tiga lantai, Second Floor, Ground Floor, dan juga Upper Floor.

"Tiga lantai ini kami sebut zona, karena ada konsep lima negara disetiap zona," katanya saat digelar Partners Gathering dilobi Phinisi Point, Kamis (9/3/2017).

Phinisi Points mal juga diklaim termegah dan yang pertama di kawasan Indonesia Timur yang bertema Lifestyle dengan Five Famous City in the World.

Konsep lima negara atau Five Famous City in the World itu adalah presentase kota Metropolis, seperti Tokyo, London, Hongkong, Amsterdam, dan New York.

Anggraeni menyebutkan, Fibe Famous City ialah semata-mata untuk manjakan pengunjung untuk betah dan berlama-lama sambil menikmati suasana mal.

Seperti di Second Floor untuk suasana di New York dan Tokyo, Grown Floor untuk suasana Amsterdam dan Hongkong, di Upper Grown untuk suasana London.