Sepanjang Januari 2017, 4.000 Warga Sulsel Umrah

TRIBUN TIMUR/ MUH ABDIWAN

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Joko Asmoro melantik pengurus Amphuri Sulawesi di Persik Ballroom Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (19/1/2017).Pengurus yang dilantik di antaranya Ketua Amphuri Sulawesi Azhar Gazali, Sekretaris M Nurhayat, Bendahara H Das'ad Latief beserta pengurus lainnya.Turut hadir dalam acara pelantikan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, Kanwil Kemenag Sulsel Abd Wahid Thahir, Ketua Asita Sulsel Didi L Manaba, Marketing and Servis Manager Garuda Indonesia Branch Office Makassar Agung Gunawan dan mitra terkait. tribun timur/muhammad abdiwan