Instaperfect Gelar Beauty Class yang Diikuti Karyawan Hotel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Instaperfect mengadakan acara kelas kecantikan melalui Beauty Class, di Hotel Wthree Lagaligo, Kamis (14/9).

Beauty Class ini tidak hanya diperuntukkan untuk para karyawan baru tetapi juga untuk staf manager lainnya.

Beauty Promotor Instaperfect Sri Yunita Adnan memberikan contoh rangkaian menggunakan make up, mulai dari skin preparation, tips complexion yang tahan lama hingga tren ombre lips.

Peserta tak lupa mengajukan pertanyaan seputar make up kepada Ita panggilan akrabnya.

Instaperfect sebagai Brand Kosmetik, selalu mengedukasi tentang permasalahan kulit wajah, produk dari Instaperfect aman dan cocok untuk segala jenis kulit bisa digunakan semua kalangan.

Event ini juga berkolaborasi dengan salah satu toko kosmetik yaitu Wardah Beauty House dengan tujuan memberikan edukasi make up kepada semua pengunjung.

Spesial kegiatan berlangsung Instaperfect tentunya memberikan promo diskon untuk pembelian on the spot sebesar 30 persen dan voucher up to 25 persen.

Instaperfect pun senantiasa memberikan kontribusi dalam menyebarkan pengaruh positif mulai dari diri sendiri, untuk lingkungan dan kehidupan.