Hotel Santika Makassar Tawarkan Beragam Promo Menarik di Bulan September

TRIBUN-TIMUR.COM - Hotel Santika Makassar mengadakan promo Food & Beverages untuk bulan September ini. Promo yang ditawarkan tersebut berupa Pan Fried Prawn with thai sauce dengan harga Rp. 55.000,- nett per porsi & Losari Sunset dengan harga Rp. 30.000,- net per porsi.

Menu Pan Fried Prawn ini yaitu udang yang di goreng dengan matang dan sempurna di bumbui dengan saus Thai spesial dari Hotel Santika Makassar.

Makanan ini memiliki teksur yang renyah di luar dan daging udang yang pastinya menggugah selera. Makanan ini cocok di santap dengan nasi putih yang sudah include dengan menu promonya.

Rasakan lezatnya udang yang renyah dengan bumbu spesial thai dalam setiap gigitannya. Biar lebih segar makanan ini dinikmati dengan minuman Losari sunset.

Rosa Indah selaku Sales Manager mengatakan bahwa kita juga adakan promo room yang include dengan menu promo makanan ini.

Menu masakan ini pun harganya relative terjangkau untuk sekelas hotel. Menu special ini juga sebenarnya khusus untuk bulan September saja, tetapi apabila ada tamu uang ketagihan , akan tetap dibuatkan.

Tak hanya bagi yang menginap di Hotel Santika saja, bagi pengunjung dari luar pun yang ingin makan siang atau makan malam bareng teman atau keluarga juga bisa memesan makanan tersebut di restoran yang nyaman di Hotel Santika Makassar, Jl. Sultan Hasanuddin no. 40 Makassar.

Dengan lokasi yang strategis dan desain interior yang menarik, restoran ini menciptakan suasana yang sempurna untuk menikmati hidangan spesial ini. Tamu juga dapat menikmati pemandangan kota Makassar.

Untuk info dan pemesanan dari sekarang bisa menghubungi di nomor telepon 0411-363 2233. Dapatkan informasi serta promo lainnya yang menarik di aplikasi MySantika yang dapat didownload di Play Store ataupun IOS. Keuntungan lebih banyak dengan mendaftra sebagai member MyValue.(adv\reskyamaliah).