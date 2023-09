Suhu Sangat Panas hingga Catat Rekor, Sekjen PBB: Kegagalan Iklim Telah Dimulai

TRIBUN-TIMUR.COM - Bumi melalui musim panas yang paling panas yang pernah diukur secara modern di Belahan Bumi Utara.

Bulan Agustus menjadi musim panas paling brutal dan mematikan dalam sejarah yang diumumkan oleh Organisasi Meteorologi Dunia WMO.

Bulan Agustus ini menjadi yang kedua terpanas yang pernah tercatat, hanya kalah oleh Juli 2023. Pemberitahuan ini disampaikan oleh WMO dan layanan iklim Eropa Copernicus pada Rabu (6/9/2023).

Suhu rata-rata selama Agustus berada sekitar 1,5 derajat Celsius di atas rerata pra-industri. Ini adalah ambang batas pemanasan yang ingin dihindari dunia agar tidak terlampaui.

Meskipun kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat Celsius adalah target jangka panjang, bukan hanya satu bulan, para ilmuwan tetap menganggap signifikansi dari catatan ini. Selain itu, laut dunia, yang mencakup lebih dari 70 persen permukaan Bumi, juga mencatat suhu rerata tertinggi yang pernah tercatat, hampir mencapai 21 derajat Celsius. Ini merupakan pencapaian suhu tertinggi selama tiga bulan berturut-turut, seperti yang diumumkan oleh WMO dan Copernicus.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi perubahan iklim demi menjaga stabilitas lingkungan dan cuaca global di masa depan.

"Saat-saat musim panas bukan hanya menyalak, mereka menggigit," kata Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dalam sebuah pernyataan, "Kegagalan iklim telah dimulai."

Sejauh ini, tahun 2023 adalah tahun kedua terpanas yang pernah tercatat, setelah tahun 2016, menurut Copernicus.

Para ilmuwan menyebut perubahan iklim yang semakin hangat dituding akibat aktivitas manusia dari pembakaran batu bara, minyak, dan gas alam dengan dorongan tambahan dari El Nino alami, yaitu pemanasan sementara beberapa bagian Samudra Pasifik yang mengubah cuaca di seluruh dunia.

Biasanya, El Nino, yang dimulai lebih awal tahun ini, menambah panas tambahan pada suhu global, tetapi lebih kuat pada tahun kedua.

Klimatolog Andrew Weaver mengatakan angka-angka yang diumumkan oleh WMO dan Copernicus tidak mengejutkan, seraya meratapi bagaimana pemerintah tampaknya tidak serius dalam menghadapi masalah pemanasan global.

Dia mengungkapkan keprihatinan bahwa masyarakat akan lupa tentang masalah ini ketika suhu turun lagi.

"Saatnya bagi para pemimpin dunia untuk mulai berkata jujur," kata Weaver, seorang profesor di Sekolah Ilmu Bumi dan Oseanografi Universitas Victoria di Kanada.

"Kita tidak akan membatasi pemanasan menjadi 1,5 C; kita tidak akan membatasi pemanasan menjadi 2,0 C. Semua orang sekarang harus ikut membantu untuk mencegah pemanasan global 3,0 C - tingkat pemanasan yang akan menimbulkan kerusakan di seluruh dunia," tutur Andrew Weaver.