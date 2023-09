Prediksi BMKG : Angin Kencang di Makassar 11-14 September Berpotensi Ganggu Penerbangan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Hasanudin mengeluarkan peringatan dini terkait angin kencang di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

Peringatan dini angin kencang ini di keluarkan berdasarkan hasil analisis dari data pengamatan udara atas yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Hasanuddin.

Prakirawan BMKG, Sitti Nurhayati Hamzah mengatakan, analisis dan pengamatan dilakukan pada pada Senin (11/9/2023) pukul 00.00 UTC atau pada pukul 08.00 wita.

Hasil analisisnya, pada lapisan 1000mb hingga 900mb, kecepatan anginnya cukup signifikan.

"Kecepatan angin berkisar antara 20KT hingga 30KT," ucapnya kepada Tribun-Timur.com, Senin (11/9/2023).

Ia menyebut, dengan kecepatan angin seperti itu bisa mengganggu proses take off dan landing penerbangan udara.

Kendati demikian, sejauh ini belum ada peringatan atau larangan bagi maskapai untuk melakukan take off dan landing pesawat.

"Angin kencang ini dapat menggangu terjadinya proses take off dan landing jika arah anginnya mengganggu arah pesawat, namum belum ada peringatan atau larangan take off dan landing pesawat sejauh ini," jelasnya.

Untuk itu, BMKG mengimbau agar masyarakat di sekitar Bandara Sultan Hasanuddin waspada menghadapi kondisi angin kencang ini.

Apalagi, angin kencang diprediksi terjadi selama tiga hari kedepan, hingga 14 September 2023.

Angin kencang dominan terjadi pada pagi hingga siang hari.

"Dengan adanya peringatan dini yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Hasanuddin ini, agar lebih siap dan waspada menghadapi kondisi angin kencang," imbaunya.

Untuk diketahui, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan prakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya pada 11 September 2023.

Cuaca siang hari dominan cerah berawan, begitu juga pada siang menjelang sore hari.

Potensi hujan ringan terjadi di beberapa daerah seperti Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu , Palopo, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Wajo, Bone.

Kemudian untuk malam dan dini hari diperkirakan berawan.

Suhu udara mulai 19-34 derajat Celcius, dan kelembapan udara 60- 95 persen.(*)