Meriah! Intip Keseruan 700 Bikers Ikuti Maxi Yamaha Day di Pantai Akkarena Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 700 bikers Maxi dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) memeriahkan Maxi Yamaha Day 2023 di Makassar.

Kegiatan yang mengusung konsep Ride and Camp ini dipusatkan di Pantai Akkarena, Sabtu-Minggu, 9-10 September 2023.

Para pengguna skutik XMAX, All New NMAX 155 Connected, All New Aerox 155 Connected dan Lexi tidak hanya berkumpul untuk berbagi hobi dalam menikmati aktivitas berkendara bersama motor.

Namun juga turut diajak merasakan pengalaman berkemah di alam terbuka sembari menikmati berbagai hiburan dan aktivitas menarik yang disuguhkan.

Manager Promosi PT Suracojaya Abadimotor (PT SJAM), Sintya Conarta menjelaskan, pihaknya sebagai main dealer resmi Yamaha area Sulselbar juga turut melaksanakan kegiatan Maxi Day tersebut.

Antusias peserta, kata dia, sangat besar yakni mencapai 700 bikers.

"Pelaksanaan Maxi Day 2023 di Makassar kali ini diikuti oleh 700 bikers Maxi yang berasal dari Bikers dan Komunitas Maxi di seluruh area di Sulselbar," jelasnya.

Sintya menambahkan, Maxi Day ini sebagai ajang silaturahmi dan tetap bisa merangkul semua komunitas bikers di area masing-masing.

"Kita siapkan agenda Outbond, Jetski, Maxi Talent, dan Maxi Fun Modif, semua perlombaan tersebut kita sediakan hadiah beripay souvenir dan uang tunai bagi pemenang," tambahnya.

Kegiatan tersebut juga diisi program Sales dan After Sales yang disediakan oleh PT SJAM bagi para peserta yang hadir di lokasi acara Maxi Yamaha Day.

Program tersebut seperti program promo penjualan, hingga servis.

"Jadi di lokasi itu kita juga hadirkan promo service dan sales, dan yang pasti kalau untuk service kita memang siapkan pit untuk check unit untuk semua peserta," tutup Sintya.

Keterangan foto: Foto bersama peserta Maxi Yamaha Day 2023 di Pantai Akkarena, Sabtu (9/9/2023). Kegiatan yang mengusung konsep Ride and Camp ini bakal berlangsung hingga Minggu (10/9/2023).(adv\reskyamaliah).