Kesaksian Orang-orang Lolos dari Kematian di Tragedi 11 September 2001: 'Lari, Ada Mayat Jatuh'

TRIBUN-TIMUR.COM - Tanggal 11 September 2001, 22 tahun yang lalu, terjadi peristiwa yang mengguncang dunia, yaitu runtuhnya Menara Kembar World Trade Center di New York, AS, akibat tabrakan dengan pesawat.

Peristiwa tragis yang terjadi pada tanggal 11 September 2001, yang dikenal sebagai serangan teroris atau tragedi 9/11, masih menjadi kenangan yang kelam, terutama bagi keluarga korban.

Dua puluh dua tahun yang lalu, kelompok ekstremis Al-Qaeda berhasil membajak empat pesawat dan melancarkan serangan bunuh diri yang ditujukan kepada warga Amerika Serikat.

Salah satu pesawat menabrak Pentagon, satu jatuh di Pennsylvania, sementara dua pesawat lainnya menghantam Menara WTC.

Sangat disayangkan bahwa serangan ini mengakibatkan kehilangan sekitar 3.000 nyawa.

Dikutip dari Mirror, Selasa (10/9/2019), dalam sebuah buku berjudul 'The Only Plane in the Sky", terungkap bagaimana orang-orang secara tak terduga lolos dari maut maupun kesaksian dari orang-orang terdekat korban dalam tragedi 9/11.

Monica O'Leary

Monica diberhentikan dari pekerjaannya sehari sebelum tragedi 9/11.

"Pada 10 September, sekitar jam 2 siang saya diberhentikan dari pekerjaannya). Saya kesal dan menangis.

"Akhirnya, ketika saya tenang, wanita dari HR memberi saya pilihan, 'Apakah Anda ingin kembali ke meja dan mengambil barang-barang Anda, atau apakah Anda ingin pulang?'

"Tetapi, saya berkata, 'Saya ingin pergi, selamat tinggal.'

"Aku berkeliling mencium semua orang dan mengucapkan selamat tinggal. Mereka semua hebat.

"Hari berikutnya saya berada di apartemen tetangga saya ketika gedung kerja kami jatuh.

"Saya ingat jatuh ke tanah dan berteriak, 'Mereka tidak punya cukup waktu! Mereka tidak punya cukup waktu untuk keluar!'