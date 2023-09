Panjang Umur Menyenangkan

Oleh:

TRIBUN-TIMUR.COM Meski dikenal punya warga pekerja keras, jangan kira hari hari libur di Jepang sedikit.

Ada liburan panjang Obon Yasumi (summer holiday) di bulan Agustus, Oshogatsu (winter holiday), juga ada libur ‘Golden Week’ di bulan Mei. Ternyata ada satu lagi hari libur dikenal sebagai ‘Silver Week’ di bulan September – rangkaian hari libur biasanya mulai tanggal 18 hingga 22 September.

Salah satunya tanggal 18 September nanti adalah hari libur ‘Respect for the Aged Day’ dikenal sebagai ‘Keiro no Hi’, guna menghormati para warga lanjut usia.

Perayaan konon bermula di Taka town di Prefektur Hyogo tahun 1947.

Dalam situasi Jepang baru saja mengalami kehancuran akibat Perang Dunia II.

Bom atom meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki menjadi klimaks kekalahan Jepang.

Mulailah masa tersulit dimana inflasi melonjak tajam, ekonomi dan finansial bangkrut, makanan sangat langka, penyakit menular berjangkit dimana mana dan kehilangan banyak pemuda yang meninggal atau hilang di medan perang.

Walikota Taka Masao Kadowaki memulai perayaan penghormatan kepada penduduk yang berumur tua dan terus mempromosikan inisiatifnya ke daerah lain. Akhirnya ditahun 1966 resmi menjadi hari libur nasional.

Di hari ‘Keiro no Hi’, umumnya warga kembali ke kampung halaman mengunjungi atau mengirim hadiah ke keluarga lanjut usia.

Intinya, untuk berterima kasih terhadap peranan dan sumbangsih mereka kepada masyarakat dan negara selama ini. Sebuah kultur yang difasilitasi oleh negara sebagai hari libur. Agar tidak terlupakan oleh warga yang lebih muda.

Kini, tiga dari 10 penduduk Jepang adalah usia lansia. Menurut Data Kementrian Kesehatan Jepang tahun 2021, 28,9 persen warga berusia 65 tahun ke atas.

Juga ada 90 ribu centenarian atau warga berumur 100 keatas. Padahal ketika survei dimulai tahun 1963, jumlahnya masih 153 orang. Tentu saja bukan hal mudah bagi sebuah negara dengan kondisi demografi seperti ini.

Ini berhubungan erat dengan dana kesejahteraan sosial, kesehatan, lapangan kerja, uang pensiun dan banyak lagi.