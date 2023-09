Kondisi Terkini Irwansyah Usai Kecelakaan: Tangannya Patah hingga Melly Goeslaw-Baim Wong Ikut Sedih

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar Kurang Menyenangkan dari artis Irwansyah

Artis Irwansyah sedang menghadapi masa sulit setelah mengalami kecelakaan serius saat Berkuda.

Ia kini dirawat di rumah sakit akibat tangan kanannya yang patah.

Potret menyedihkan ini terlihat dalam unggahan foto di akun Instagram pribadinya.

Irwansyah (Youtube The Sungkars Family)

Dalam caption fotonya, Irwansyah menyampaikan, "Musibah dan rizky dari Allah."

Ia mengakui bahwa kecelakaan terjadi saat dirinya terjatuh dari kuda.

Selain dari sisi musibah, Irwansyah juga merasakan berkah dari Allah karena semakin memahami kasih sayang yang diberikan kepada dirinya oleh istri dan anak-anaknya yang begitu luar biasa.

"Musibah karena tangan patah jatuh berkuda. Rizki, karena semakin paham Allah kasih istri dan anak yang luar biasa sayang sama aku. MasyaAllah," sambungnya.

Rekan-rekan artis seperti Melly Goeslaw, Baim Wong, dan Zaskia Mecca segera memberikan dukungan.

Melly menulis, "Wanceee, maaf baru tahu kamu kecelakaan. Lekas kembali pulih yaaa Wan,"

Sementara Baim Wong menambahkan, "Get well soon bro." Zaskia Mecca juga ikut mendoakan kesembuhan Irwansyah dengan kata-kata, "Ya Allah wannn, semoga cepat pulih."

Semoga cepat sembuh, Irwansyah!