Heboh soal India Akan Mengganti Nama Menjadi Bharat, Presiden Jokowi Boyong Iriana ke Delhi

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah India merencanakan pergantian nama negara mereka menjadi Bharat, yang akan dibahas dalam sidang khusus parlemen pada tanggal 18-22 September 2023 mendatang. Media India, Economic Times, yang mengutip Times Now, melaporkan bahwa Perdana Menteri (PM) Narendra Modi kemungkinan akan mengusulkan resolusi untuk mengubah nama resmi India menjadi Bharat selama sidang tersebut.

Pergantian ini muncul setelah terungkap bahwa undangan jamuan makan malam KTT G20 yang dikirimkan oleh Presiden Droupadi Murmu menyebutkan jabatannya sebagai 'Presiden Bharat' bukan 'Presiden India'.

Negara dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk ini secara resmi dikenal dengan dua nama, yaitu India dan Bharat, meskipun nama India lebih umum digunakan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Al Jazeera melaporkan bahwa pemerintah India mengambil langkah ini sebagai upaya untuk menghapus sisa-sisa kolonialisme. Tindakan serupa sebelumnya telah dilakukan dengan mengganti nama beberapa jalan dan daerah di India.

Nama Bharat berasal dari bahasa Sanskerta kuno dan diyakini oleh banyak sejarawan sebagai kata yang berasal dari teks-teks Hindu awal. Secara harfiah, kata Bharat juga berarti India dalam bahasa Hindi.

Penting untuk dicatat bahwa nama 'Bharat' telah tercantum dalam konstitusi India, yang menyediakan dua referensi nama negara, yaitu India dalam bahasa Inggris dan Bharat dalam bahasa Hindi.

Selain itu, terdapat juga istilah 'Hindustan' yang digunakan untuk merujuk India dalam bahasa Urdu, dengan arti "Tanah umat Hindu". Ketiga nama ini digunakan secara resmi dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat India.

Para pejabat dan politisi dari partai BJP yang berkuasa di India mendukung keras perubahan nama ini. Mereka berpendapat bahwa nama India adalah simbol dari masa penjajahan Inggris dan harus diganti sebagai tindakan melawan perbudakan yang telah berlalu.

Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di New Delhi, India, untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Pesawat Garuda Indonesia (GIA-1) yang membawa Presiden tiba di Air Force Station (AFS) Palam, New Delhi, Republik India, pada Jumat (8/9) malam pukul 19.40 waktu setempat, setelah menjalani penerbangan selama sekitar enam jam.

Cuaca di New Delhi dilaporkan hangat ketika Jokowi dan rombongan tiba. Mereka disambut oleh Duta Besar RI di New Delhi, Ina Krisnamurthi, serta Atase Pertahanan KBRI New Delhi, Laksma Didik Kurniawan, beserta istri mereka di bawah tangga pesawat.

Selain itu, Presiden dan Ibu Negara juga disambut dengan tarian tradisional Bihu dari negara bagian Assam, India, yang ditarikan oleh sejumlah penari berpakaian merah cerah.

Dari bandara, Presiden dan Ibu Negara beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju hotel tempat mereka akan menginap selama berada di New Delhi, India.

Kedatangan mereka di hotel disambut oleh sejumlah pegawai KBRI New Delhi dan diaspora Indonesia yang berada di sana.(*)