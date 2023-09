Milad ke 10 Poltekbos gelar Job Fair & Student Expo and Hospitality Annual Event 2023

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Politeknik Bosowa (Poltekbos) menggelar Job Fair & Student Expo and Hospitality Annual Event 2023 ,bertempat di Politeknik Bosowa, Kamis (7/9/2023).

Kegiatan ini mengangkat tema Build Personal branding for Gen Z as a Doorway to a Successful Career and Start a Journey to Become Young Entrepreneurs.

Menghadirkan beberapa narasumber terbaik seperti Assistant Talent And Culture Manager Novotel Makassar Grand Shayla, Ihsan Kamal.

Owner Dapur Bu tetu dan Naya Guest House, Restu Oetami Rosady, BA Aneesa Beauty Clinic.

Meiza Zenar Suratin, Flight Attendat & Duty Manager Operasional Garuda Airlines, dan Eka Setiawati Owner Aneesa Beauty Clinic.

Tak hanya itu saja, selama gelara berlangsung Poltekbos turut mengadakan Job fair yang menyediakan kurang lebih 50 tenant.

Tenant tersebut beraneka ragam mulai dari perusahaan, industri hingga pariwisata memenuhi lapangan Poltekbos.

Diantaranya juga ada penyediaan medis secara gratis, tenant aneka ragam makanan nusantara serta Poltekbos student expo turut menghadirkan lima program studi terbaiknya.

Pembukaan diiringi dengan tari Paduppa untuk menyambut para tamu hadirin yang sudah hadir memenuhi Poltekbos.

Direktur Politeknik Bosowa, Alang Sunding menututkan jika sangat mengapresiasi adanya kegiatan hari ini.

"Besar apresiasi saya atas kegiatan hari ini dan seluruh elemen yang sudah membantu menyukseskan sampai akhir," ucapnya.

Selama acara, riuh gemuruh para tamu terlihat sangat antusias dapat mendengarkan talkshow.

Lebih lanjut, perlombaan dilakukan seperti Mocktail Art dan Smile Hermes "King The Land".

Kegiatan ditutup dengan persembahan dari mahasiswa baru.